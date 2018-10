Sanità: Borrelli (Verdi), rischio camorra in gestione autoambulanze

- "Il trasporto dei malati a Napoli, anche negli ospedali pubblici, sarebbe gestito con metodi camorristici da persone che sono già finite in inchieste su questo tema e anche in altre per omicidi di camorra". A denunciarlo il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, componente della Commissione sanità, lanciando un appello a "magistrati e forze dell'ordine affinché verifichino, con la massima attenzione, le denunce presentate nei giorni scorsi da alcune associazioni e imprese che operano nel settore che, proprio per combattere il presunto clima di illegalità, hanno deciso di consorziarsi in un Coordinamento". "I componenti del Coordinamento Emergenza Ambulanze mi hanno confermato che esiste un sistema per controllare il trasporto dei malati basato su minacce e pressioni che hanno anche denunciato alle forze dell'ordine con tanto di nomi e cognomi dei protagonisti e autorizzandomi a rendere pubbliche le denunce" ha aggiunto Borrelli sottolineando che "gli episodi denunciati sono tantissimi, si va dalle minacce e dagli avvertimenti verbali ai dipendenti e ai responsabili delle imprese e delle associazioni agli atti teppistici contro ambulanze e auto mediche, ma non mancano neanche vere e proprie aggressioni fisiche per convincere chi si oppone al 'sistema' a non farlo. Inoltre è stato denunciato un giro di mazzette negli ospedali date a infermiri e medici per proporre ai degenti l'uso di determinate ambulanze guarda caso sempre dello stesso soggetto che praticherebbe pressi doppi o tripli rispetto al mercato per pagare il personale medico e infermieristico che gli procura in modo illegale i clienti".(Ren)