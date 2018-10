Camera Commercio: per Unione Industriale elezioni una sconfitta per le imprese

- “L'elezione e l'insediamento del presidente e del nuovo consiglio costituiscono una sconfitta per il sistema associativo. È noto infatti come il nuovo presidente sia espressione di organizzazioni non davvero rappresentative del tessuto imprenditoriale metropolitano. Quali sono infatti, a memoria degli operatori economici e delle istituzioni locali, gli atti da loro posti in essere in rappresentanza di imprese? Nel nuovo organismo le imprese non trovano dunque adeguata rappresentanza. La presenza di nostri rappresentanti è dovuta al rispetto per la magistratura e le istituzioni, nella convinzione che il Consiglio di Stato saprà ristabilire l’effettiva realtà” si legge in una nota dell’Unione Industriale di Napoli. “Lascia perplessi il comportamento tenuto dalla Regione Campania, che avrebbe potuto aspettare l'udienza già fissata a gennaio dal Consiglio di Stato, invece di insediare un consiglio comunque sub iudice”. “Ma quello che è assolutamente inaccettabile è la palese difformità di trattamento mostrata dalla Regione Campania in due procedimenti identici. Il potere di controllo, cui l’Ente regionale è tenuto per legge, è stato puntualmente esercitato per la formazione del Consiglio Camerale della costituenda Camera di Commercio Irpinia - Sannio. In quel caso, per verificare il grado di rappresentatività di alcune Associazioni, la Regione ha richiesto un’ulteriore e dettagliata documentazione. Così non ha fatto per il rinnovo della Camera di commercio di Napoli. Non c'è stato alcun controllo, ad esempio, sulla tracciabilità dei versamenti delle quote degli iscritti, e sulla reale capacità organizzativa delle Associazioni. Una difformità di trattamento, che non potrà non essere rilevata dagli organi giudiziari, nei confronti dei quali nutriamo la massima fiducia” ha concluso la nota.(Ren)