Cantieri: Verdi, dopo stop Ministero a piazza Plebiscito si trovi soluzione alternativa

- "Ora che è arrivata anche la sospensione del parere favorevole della Soprintendenza alle griglie di ventilazione in piazza del Plebiscito da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, si convochi immediatamente un tavolo tra tutti i soggetti interessati per trovare una soluzione che permetta di portare avanti i lavori per la metropolitana senza però deturpare piazza del Plebiscito". A chiederlo i Verdi, con il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli e il consigliere comunale Marco Gaudini, che hanno contestato la scelta del cantiere in piazza del Plebiscito "anche perché preoccupati della durata del cantiere in una zona simbolo della città che potrebbe finire per diventare ancor di più ostaggio dei delinquenti e delle baby gang".(Ren)