Napoli: completata la selezione dei professionisti ammessi alla short list comunale del condono edilizio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In attuazione della delibera di giunta comunale di Napoli n. 171 del 20 aprile 2018, è stata approvata con Determina Dirigenziale n. 2 del 22 ottobre 2018 la "short list di professionisti esterni per l'affidamento di incarichi di supporto specialistico ai R.U.P., ciascuno di importo inferiore a 40.000 euro per l'esame istruttorio delle pratiche di condono edilizio presentate ai sensi delle Leggi n. 47/85, n. 724/94, n. 326/03 e L.R. 10/04, relative ad abusi realizzati in zone sottoposte a vincolo paesistico ambientale". L'elevata partecipazione alla procedura attivata, atteso che nei termini previsti sono state inoltrate 403 istanze di inserimento nella short list - prima fase, attesta l'interesse che l'iniziativa di "esternalizzazione guidata" ha conseguito presso i professionisti esperti della materia "condono edilizio". Altresì, la "Commissione interna tecnico amministrativa", nominata con Disposizione Dirigenziale n. 155 dell'11 settembre 2018 e deputata alla valutazione delle istanze presentate al fine dell'inserimento nella short list in conformità alle direttive dettate dall'avviso pubblicato in allegato alla determina dirigenziale n. 1 del 1 agosto 2018, ha effettuato le proprie valutazioni e trasmesso alla Dirigenza gli elenchi degli ammessi e dei non ammessi alla short list, poi approvati con la citata determina n. 2/2018. (segue) (Ren)