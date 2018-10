Giornalisti: Villani (M5S), la Pagani Ambiente li mette all'asta. Si ritiri il bando

- “Si ritiri il bando per assumere l'addetto stampa nell'azienda speciale Pagani Ambiente e si inizi a dare dignità ai professionisti del mondo della comunicazione”, è quanto ha affermato la deputata del MoVimento 5 Stelle, Virginia Villani, rappresentante della Commissione Cultura e Istruzione della Camera dei Deputati. Il bando prevede una gara a ribasso per l'incarico, con un massimo di 700 euro lordi al mese per sei mesi, una cifra ben al di sotto della soglia di povertà e dei minimi tariffari previsti dalla legge. "Tale avviso – secondo la deputata - svilisce competenze e ruoli di chi è iscritto all'Albo dei Giornalisti. Eppure succede nel comune di Pagani, in provincia di Salerno". (segue) (Ren)