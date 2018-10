Viabilità: A3 Napoli-Pompei-Salerno, chiuso il tratto Cava de' Tirreni-Salerno

- Autostrade Meridionali ha comunicato in una nota che sulla A3 Napoli-Pompei-Salerno, per quattro notti consecutive con orario 22:00-06:00, dalle ore 22:00 di lunedì 22 alle ore 06:00 di venerdì 26 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Cava De' Tirreni e Salerno, verso Salerno, per verifiche opere d'arte. In alternativa i veicoli provenienti da Napoli dovranno uscire obbligatoriamente allo svincolo di Cava De' Tirreni e potranno rientrare in autostrada allo svincolo di Salerno. Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati tramite i collegamenti "My Way" in onda su La7 e La7D, sulla App My Way scaricabile gratuitamente dagli store di Android e Apple. Sul sito autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center Autostrade al numero 840.04.21.21, attivo 24 ore su 24.(Ren)