Napoli: palestre scolastiche chiuse, al via una petizione diretta al sindaco e al ministro Salvini

- Ha raggiunto già quasi 1700 adesioni la petizione lanciata ieri su Change.org da Giuseppe Crosio, professore di educazione fisica dell’istituto scolastico D'Ovidio-Nicolardi di Napoli, nonché presidente dell’associazione sportiva “Zero90nove Volley”, contro la chiusura delle palestre scolastiche per le associazioni sportive di Napoli. “Nella proverbiale e conclamata carenze di strutture sportive pubbliche, le palestre scolastiche offrono una valida e determinante risposta alla crescita e allo sviluppo dello sport napoletano - è scritto nella descrizione della petizione -. Non possiamo permettere che le palestre scolastiche della città metropolitana vengano chiuse”. Il professor Crosio ha diretto la petizione al sindaco della città metropolitana di Napoli, Luigi de Magistris, e al ministro dell’Interno Matteo Salvini: “Al sindaco – ha spiegato Crosio – chiediamo di andare in deroga, come accaduto l’anno scorso, sulle autorizzazioni, mentre al ministro Salvini di rivedere le attività n. 65 e 67 previste dal dPR 151/2011”. “La n. 65 – ha spiegato Crosio – equipara le palestre annesse ad attività scolastiche a locali di intrattenimento, sfuggendo dunque al punto 67 dell’allegato al dPR, relativo alle scuole, per le quali non è necessario presentare una nuova Segnalazione certificata di inizio attività”. “Non parliamo di rischi per la sicurezza – ha evidenziato Crosio – perché queste strutture ospitano le attività dei docenti di educazione fisica la mattina, ma vengono chiuse il pomeriggio per le associazioni sportive”.(Ren)