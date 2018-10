Teatro: venerdì a La giostra di Napoli in scena "Anna Cappelli" di Annibale Ruccello (2)

- "Anna Cappelli (Canticopera)" spoglia la protagonista del costume piccolo-borghese, affondandola in un pantano di ricordi, fantasie, ossessioni. La recitazione è un monologare ossessivo, fatto di interlocutori assenti, voci inudibili, cui rispondere. Un'esigua folla di attori sperimenta relazioni difficili, azioni a vuoto, per riempire buchi d'identità e tempo. A cose fatte restano quelli, per chiunque. "Rileggendo il testo – ha spiegato Massimo Finelli - scopro che i sette quadri di Anna Cappelli sono intervallati da "stacchi musicali", didascalie senza altre specificazioni. Ecco il margine di libertà per una scrittura scenica che ri-contestualizzi l'originale. Considero che si tratti di una tragedia attualizzata (una commedia nera, una tragedia bianca) e finisco col rispettarne il canone più antico: un(a) protagonista e un coro, al quale affidare suoni, pantomime, danze". (Ren)