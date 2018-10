Autonomie: Caldoro (FI), anche al Sud e si parta dai diritti costituzionali (2)

- Per Caldoro ci sono differenze fra il ragionamento di una Regione e la logica Paese "Parliamo di Napoli, della Campania, di chi non ha avuto le risorse per costruire gli ospedali perché il Sud è stato ed è sotto finanziato. La differenza è questa: un sistema ricco che ha tanti ospedali (la Lombardia) può assumere tanto personale e chi ha avuto meno strutture sanitarie (la Campania) deve avere meno medici e mono infermieri.Questo discorso si può fare per gli asili nido, per l'istruzione. Qui tutta l'ingiustizia, sui diritti costituzionali. Consiglio ai sostenitori della linea del 'NO all'autonomia' di non utilizzare, nello scontro politico, il tema dei livelli essenziali. Essenziale, un termine che è stato già oggetto di discussione, vuole dire che c'è un minimo, vuol dire che dobbiamo lasciare qualcuno al minimo e qualcuno può andare al massimo". (segue) (Ren)