Caserta: rinnovato Progetto "Accolti e Attivi", lavoro a rifugiati nella Reggia

- "Le esperienze positive vanno ripetute, e questo progetto è stato un unicum nel panorama museale italiano. Ecco perché i tirocini dei giardinieri-rifugiati proseguiranno anche per i prossimi cinque mesi". Così il direttore del museo della Reggia di Caserta Mauro Felicori, intervenuto stamattina nel corso della conferenza stampa con cui è stato annunciato il rinnovo del progetto "Accolti e Attivi", realizzato dalla cooperativa Solidarci in collaborazione l'Arci di Caserta. A partire dal primo di ottobre, quattro richiedenti asilo – proveniente dal Gambia e dalla Costa d'Avorio - sono stati impegnati in attività di manutenzione dei 124 ettari di verde del parco della Reggia. Sono tutti beneficiari dello Sprar dei comuni di Santa Maria Capua Vetere e Succivo e sono stati inquadrati come tirocinanti, ovviamente a costo zero, in quanto la loro attività è già stata finanziata con le risorse del Sistema di Protezione dei Richiedenti Asilo e Rifugiati, che ha tra gli obiettivi proprio quello di formare professionalmente i rifugiati. (segue) (Ren)