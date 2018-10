Cinema: "Venezia a Napoli. Il cinema esteso" in occasione della Mostra Internazionale d'arte cinematografica (2)

- La proiezione sarà introdotta da Diego Del Pozzo, giornalista e critico, docente all'Accademia di Belle Arti di Napoli (il film sarà in replica venerdì 26 ottobre alle ore 21,30). Tra gli ospiti, il regista torinese Giorgio Ferrero e il direttore della fotografia e co-autore Federico Biasin che presentano il pluripremiato "Beautiful things" (Cinema Astra, ore 21,30), vincitore della Biennale College 2017 e, tra gli altri premi, miglior film al Copenaghen International Film Festival con un percorso straordinario di proiezioni internazionali. L'opera è una stordente sinfonia di grandiosa potenza visionaria, un viaggio nell'ossessione del consumo nel mondo contemporaneo. La proiezione sarà preceduta, alle ore 21, dal cortometraggio "Nessuno è innocente" di Toni D'Angelo, (Evento speciale alla Settimana della Critica di Venezia) con Salvatore Esposito, Riccardo Zinna e Loredana Simioli. Introducono Diego Nuzzo e Antonella Di Nocera che ricorderà l'attore di recente scomparso, sarà presente il regista. Nel pomeriggio, alle 17, "Aquarela" di Victor Kossakovsky, in collaborazione con il Goethe Institut. Presentano Antonella Di Nocera e la direttrice del Goethe Maria Carmen Morese. Quest'anno la manifestazione conferma anche la collaborazione con Istituto Luce per la sezione "Cinema svelato", pillole dell'Archivio Storico Luce a cura di Nathalie Giacobino: 18 pillole sul cinema che saranno proiettate prima dei film. Dagli anni '20 agli anni '70, si potranno vedere curiosità fuori dal set (come l'arrivo in Italia di Audrey Hepburn o quello della coppia Lauren Bacall e Humphrey Bogart), il lavoro in sala di montaggio, effetti speciali, le acrobazie degli stuntman, prove tecniche del suono, riprese aeree e molto altro. (segue) (Ren)