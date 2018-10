Camera Commercio: Borrelli, elezione Fiola chiude pagina buia

- "Con l'elezione di Ciro Fiola alla guida della Camera di Commercio di Napoli si chiude una pagina buia tra inchieste, ruberie e commissariamento e si può cominciare a pensare a un rilancio dell'ente camerale dopo anni bui in cui sono state molte di più le inchieste sulla gestione dei fondi che le iniziative realmente utili per gli associati e per l'economia napoletana e campana". Lo ha detto il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, augurando al neo presidente "i migliori in bocca al lupo per un incarico che, di certo, non sarà facile da gestire soprattutto per quel che è stato fatto negli ultimi anni". "Il primo passo da fare sarà quello di recuperare la fiducia degli associati e delle Istituzioni e poi mettere in campo azioni che possano aiutare le imprese e gli artigiani napoletani e campani di migliorare i loro fatturati con conseguenze positive su tutta l'economia campana" ha concluso Borrelli.(Ren)