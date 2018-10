Universiadi: Verdi, presenza navi sia l'occasione per avviare l'elettrificazione del Porto

- "Siamo contenti che la Federazione internazionale sport universitari abbia apprezzato le navi scelte per ospitare gli atleti che saranno protagonisti delle Universiadi che si terranno a Napoli e in Campania, ma continuiamo a chiedere che si colga l'occasione per avviare finalmente un tavolo interistituzionale per l'elettrificazione del porto visto che la presenza delle navi aumenterà l'inquinamento in città". A chiederlo i Verdi, con il consigliere regionale della Campania Francesco Emilio Borrelli e il consigliere comunale di Napoli Marco Gaudini, ricordando che "i fumi emessi dalle navi in transito e in sosta nel Porto di Napoli sono la causa principale dell'inquinamento in città che si continua ad affrontare con i consueti blocchi della circolazione che sono del tutto inutili e creano solo disagi ad automobilisti e motociclisti. E' incredibile che l'elettrificazione del Porto di Napoli non sia considerato una priorità".(Ren)