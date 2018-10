Decreto Fiscale: Caputo (Commercialisti), più che 'pace fiscale' sembra cappio ai contribuenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il presidente Ugdcec, anche la flat tax "non è uno sperato cambiamento. Questa misura non è altro che una estensione di una norma già in vigore. E' opportuno chiedersi se davvero tale estensione risulti ancora conveniente per i numerosi contribuenti che possono essere coinvolti. Purtroppo sembrerebbe che tali misure pensate dall'attuale governo servano a soddisfare più le esigenze populiste di una nazione stanca piuttosto che mirare ad una crescita vera, attraverso un aiuto concreto alle piccole/medie imprese ed ai professionisti, che rappresentano il tessuto più importante della nostra economia. In termini di semplificazione di adempimenti è innegabile il vantaggio per il contribuente: i contribuenti aderenti al regime fiscale in questione infatti non sono soggetti agli studi di settore, oltre ad essere esclusi dal campo di applicazione dell'IVA e non essere considerati sostituti di imposta". "Inoltre - ha aggiunto Caputo - per i forfetari non è previsto l'obbligo di adeguarsi alla fattura elettronica oltre all'esonero dell'invio dello 'spesometro'. Naturalmente tali vantaggi si traducono in un risparmio concreto di costi. Altro punto focale è legato al costo del personale dipendente. Nell'attuale regime una delle cause di non adesione o di esclusione è l'impiego di lavoratori dipendenti che abbiano comportato una spesa superiore di 5mila euro lordi annui. Tale limite, legato all'innalzamento del fatturato, risulta essere un problema serio ed attuale che potrebbe comportare l'utilizzo in 'nero' dei dipendenti, pur di rientrare in tale regime". (Ren)