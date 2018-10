Truffe: false assicurazioni online, tre denunce

- I carabinieri della Stazione di Gonzaga, nel mantovano, hanno denunciato per truffa, alla Procura di Brescia, tre persone, due donne ed un uomo, residenti nel napoletano, ritenuti parte di un sodalizio criminale dedito a truffe online. Le indagini che hanno portato alla triplice denuncia sono state avviate nel maggio 2018, in seguito alla segnalazione di un cittadino gonzaghese 26enne, incappato in un sito di polizze assicurative Rca online, a cui, in virtù di un'offerta vantaggiosa, aveva fornito dati per il rilascio del tagliando assicurativo, pagando la somma richiesta tramite bonifico su un iban fornito dalla presunta compagnia assicurativa. Dopo circa due ore dall’avvenuto bonifico la vittima ha ricevuto sulla propria mail il tagliando assicurativo, ma, fermato nei giorni successivi da una pattuglia della polizia locale, ha constatato che il mezzo risultava non assicurato. La vittima avrebbe provato a telefonare al numero fornito dall'interlocutrice della falsa compagnia, ma le chiamate venivano bloccate dal ricevente. (Ren)