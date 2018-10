Napoli: Verdi, Rc auto unica in Italia. Parlamentari leghisti campani dimostrino che non difendono solo interessi Nord

- "I parlamentari campani della Lega hanno una grande occasione per dimostrare che non siedono in Parlamento solo per difendere gli interessi del Nord, facendo del male ai propri conterranei". Lo hanno detto il consigliere regionale della Campania dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, e lo speaker Gianni Simioli de La radiazza di RadioMarte, per i quali "la sacrosanta proposta di uniformare i premi dell'Rc auto in tutta Italia, ponendo fine all'assurda discriminazione verso chi vive in Campania e, in particolare, nell'area napoletana, sarebbe stata fermata proprio dai leghisti, spaventati, tra l'altro ingiustamente, che la cosa avrebbe potuto provocare un aumento delle tariffe per i settentrionali". "Almeno su questa questione i parlamentari campani mettano da parte le differenze politiche e, per una volta, facciano davvero gli interessi dei campani che li hanno eletti, eliminando quest'assurda discriminazione", hanno aggiunto Borrelli e Simioli, per i quali "è inaccettabile che chi vive a Napoli continui a pagare tariffe che arrivano anche al doppio e al triplo rispetto a chi vive nel Nord, anche perché i dati confermano che la scusa del maggior rischio di incidenti ormai non regge più". (Ren)