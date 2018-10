Criminalità: Borrelli (Verdi), risate assassini dopo aggressione a vigilante

- "Le terribili parole e risate dei minori responsabili dell'aggressione e della morte di Francesco Della Corte, il vigilante ucciso nella stazione di Piscinola, riportate da Il Mattino, confermano che i minorenni protagonisti di azioni violente sono ben consapevoli del fatto che la legislazione attuale è fin troppo morbida con i minorenni protagonisti di reati penali". Lo ha detto il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, componente della Commissione politiche sociali, per il quale "è necessario riformare la legislazione rendendo più severe le pene per i minorenni, magari abbassando anche l'età imputabile e aumentando i casi in cui si toglie la patria potestà ai genitori se si dimostra che non hanno educato a dovere i figli". "Molti ragazzini che fanno parte delle baby gang sono figli di camorristi e qui sarebbe necessario togliere da subito i bambini alle famiglie che vivono di camorra" ha ribadito Borrelli sottolineando che "nonostante ci sia una grande attenzione su questo tema e diverse richieste in tal senso, non ultima quella del Consiglio superiore della Magistratura, non c'è ancora nessuna presa di posizione dal Parlamento che abbiamo anche sollecitato con una raccolta di firme che abbiamo avviato nei mesi scorsi e che ci ha permesso di raccogliere migliaia di firme a sostegno della nostra proposta di togliere i bambini ai camorristi".(Ren)