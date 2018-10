Costo vita: Adiconsum,si risparmia di più in coppia che vivendo da soli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ultimi dati Istat al 1° gennaio 2018 fotografano una situazione di parità tra numero di single e di coppie presenti nel nostro Paese. Anzi, se consideriamo anche i divorziati/e e i vedovi/e, i single sono in netta maggioranza. Ma quali sono i costi che devono affrontare i single nella loro vita quotidiana rispetto a chi è in coppia? Chi è in grado di risparmiare di più: i single o chi vive in coppia? Adiconsum ha cercato di dare una risposta a queste domande, svelando una verità che forse molti non sospettano. La ricerca di Adiconsum ha affrontato i costi per: l'affitto della casa; la spesa di generi alimentari e di prodotti per la cura e l'igiene della persona e delle casa; la spesa per la bolletta di luce e gas; la spesa per la gestione dell'auto. Sia che si affitti un bilocale in un zona semicentrale a Roma, Milano o Napoli, vivere da soli o in coppia non cambia: l'affitto da pagare è sempre quello. Spesa di generi alimentari e di prodotti per la cura e l'igiene della persona e delle casa Se scomponiamo la spesa e consideriamo i costi sostenuti per l'acquisto dei soli prodotti alimentari e dei prodotti per la cura e igiene della persona e della casa, vediamo che la differenza è di soli 80 euro. Se consideriamo la bolletta della luce, la differenza è di 98 euro. Tra bollo, revisione, assicurazione e manutenzione, la spesa per i single e per chi vive in coppia è la stessa. In questo caso, essere single o vivere in coppia non fa differenza. In conclusione, secondo Adiconsum, chi vive da solo spende in totale soli 110 euro in meno rispetto a chi vive in coppia. Alla luce dei dati elaborati da Adiconsum con la sua ricerca, la risposta al quesito è, quindi, la seguente: risparmia di più chi vive in coppia e, soprattutto, se i soggetti che la compongono sono entrambi percettori di reddito.(Ren)