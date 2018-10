Salerno: al via domani la nuova stagione del Teatro Genovesi con il concerto dei "Blue Champagne"

- Domani, alle ore 21.15, inaugura la stagione 2018/2019 del Teatro Genovesi a Salerno firmata dalla Compagnia dell’Eclissi. A salire sul palco di via Sichelgaita saranno i “Blue Champagne” con un concertino vintage – come lo stesso l’hanno definito - per un recital di canzoni tratte dal repertorio del Quartetto Cetra e dello swing italiano e internazionale degli anni '40 e '50. In scena Marida Niceforo (piano e voce), Salvatore D’Agostino (voce), Marco De Simone (chitarra e voce), Andrea Iannone (voce), Giampiero Pierro (voce) con Germano Cosenza (basso), Luca De Simone (batteria) e Fulvio Marino (sax). Ci sarà l’amichevole partecipazione di Marcello Andria e Giovanna Adamo nei ruoli di Eleuterio e Sempretua. Il Quartetto Cetra debuttò nel 1941 alla radio nella rivista Riepilogando, dove oltre a esibirsi "in proprio" accompagnavano i cantanti più noti; pratica che svolgevano ogni sera nei principali caffè-concerto di Roma, tra cui il Camilloni di Piazza Esedra. Lo stile iniziale del quartetto fu quello delle elaborazioni vocali jazz e swing, ispirato ai Mills Brothers statunitensi. Successivamente il gruppo trovò la propria formula, che combinava canzone e spettacolo: brani orecchiabili dai testi allegri ma con arrangiamenti raffinati, interpretati in scenette divertenti. (segue) (Ren)