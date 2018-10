Cultura: doppio appuntamento a Napoli per la rassegna "Femminile palestinese" con la scrittrice Adania Shibli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Napoli e Salerno saranno le città che ospiteranno gli appuntamenti della rassegna "Femminile palestinese" in agenda tra gennaio e marzo 2019 per la sesta edizione già in preparazione. Tra i progetti in cantiere anche uno da realizzare in collaborazione con il corso di design della comunicazione dell’Accademia di Belle Arti di Napoli dal titolo “Comunicare la Palestina. Una narrazione diversa” e che coinvolge quindici designer della comunicazione italiani. A marzo, ci sarà, per la prima volta in Italia, un concerto con la band siriano-palestinese Hawa Dafi. Con il titolo di “Cinema, hummus e falafel” ci sarà la sezione dedicata al cinema e al cibo palestinese. A completare la programmazione ci saranno reading, presentazione di libri e spettacoli teatrali. “Femminile palestinese parla di Palestina attraverso la sua cultura e la voce delle sue donne, o comunque tramite il contributo di studiose della cultura e della società palestinese - ha spiegato la curatrice Maria Rosaria Greco - La rassegna è scandita dalla presenza di giornaliste, arabiste, registe, storiche, antropologhe, cuoche, scrittrici, artiste, musiciste, etc., di donne in grado di attivare percorsi culturali diversi che ridisegnano e mettono in discussione i confini e le narrazioni dominanti. Con le ultime edizioni la rassegna si colloca fra le manifestazioni di rilievo nazionale in grado di promuovere la cultura araba e in particolare quella palestinese”. Il progetto Femminile Palestinese è promosso e sostenuto dal Centro di Produzione Teatrale Casa del Contemporaneo, con il partenariato di Regione Campania, Università degli studi di Napoli l’Orientale, Accademia di Belle Arti di Napoli, Università degli studi di Salerno, comune di Salerno, Fondazione Salerno Contemporanea, Comunità palestinese Campania, Nena News Agency. (Ren)