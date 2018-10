Napoli: lunedì la presentazione del progetto "NeapolisRestArt"

- Lunedì 22 ottobre, alle ore 11.30, nella sala della Giunta di Palazzo San Giacomo, alla presenza del sindaco di Napoli Luigi de Magistris e del direttore del Museo archeologico nazionale di Napoli Paolo Giulierini, sarà presentato il progetto "NeapolisRestArt", un'iniziativa integrata di valorizzazione socioculturale e artistica, organizzata e promossa dall'associazione Agora in stretta collaborazione con il Mann, il Tavolo interassessorile Patto creatività urbana del Comune di Napoli, con il sostegno della soprintendenza Archeologia delle Arti e Paesaggio e con il patrocinio del comune di Napoli, interamente dedicato a uno dei quartieri più affascinanti e complessi di Napoli, Forcella. Il progetto, già in itinere da circa un anno, ha da poco completato una prima fase di sviluppo che ha visto, come protagonisti attivi abitanti del quartiere e giovanissimi studenti dell'Istituto comprensivo "Adelaide Ristori", introdotti alla riscoperta storica e culturale di Forcella e in un percorso di conoscenza e di "rilettura" dei tesori custoditi all'interno del Mann, Durante la conferenza, sarà proiettato in anteprima il videoracconto, diretto da Cecilia Maria Catani e Raffaele Rossi e prodotto dalla Step One productions. (Ren)