Mostre: lunedì a Napoli la presentazione di "Muslimun"

- Lunedì 22 ottobre alle ore 16 presso lo spazio Europe Direct di via Egiziaca a Pizzofalcone, a Napoli, alla presenza dell'assessore alla Trasparenza del comune di Napoli Alessandra Sardu, sarà inaugurata la mostra fotografica "Muslimun - L'Islam a Napoli" di Giacomo Acunzo, che si inserisce nell'ambito della Rassegna Stranieri Napoletani. "La mostra fotografica è scritto in una nota del comune di Napoli - ci svela il volto di Napoli come città dell'accoglienza e dell'integrazione, in cui anche i fedeli di religione islamica hanno trovato un luogo dove poter vivere liberamente la propria fede. I fedeli musulmani che vivono a Napoli provengono da vari paesi del mondo, ma non mancano diversi casi di conversioni autoctone. Attraverso gli scatti dell'autore Acunzo è possibile scoprire tutti i luoghi più importanti per queste comunità, dalla moschea di Piazza Mercato, alla scuola di arabo della Comunità Islamica di Napoli". Il dibattito sarà moderato da Hareth Amar, della Comunità islamica di Napoli. (Ren)