Scuola: lunedì il via alla raccolta firme a Napoli per l'introduzione dell'educazione alla cittadinanza

- Lunedì 22 ottobre, alle ore 12.30, in piazza Municipio a Napoli, il sindaco Luigi de Magistris e gli assessori comunali alla Scuola e ai Giovani, Annamaria Palmieri e Alessandra Clemente, daranno il via alla campagna di raccolta firme per la proposta di legge di iniziativa popolare "sull'introduzione dell'insegnamento di educazione alla cittadinanza, come materia autonoma con voto, nei curricula scolastici di ogni ordine e grado", proposta dal Comune di Firenze e dall'Anci. "Il comune di Napoli - è scritto in una nota - aderisce, infatti, all'iniziativa e sostiene la proposta di Legge sull'introduzione dell'insegnamento di educazione alla cittadinanza, con l'obiettivo di riappropriarsi e diffondere il senso di appartenenza alla comunità e di regole di convivenza che aiutino i giovani a diventare buoni cittadini e buone cittadine". Sarà possibile sottoscrivere la raccolta firme fino al 5 gennaio 2019 in tutte le 10 municipalità di Napoli e a Palazzo San Giacomo. (Ren)