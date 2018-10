Sant'Antimo (Na): Chiariello (Cdx), pronto ricorso su nomina ragioniere capo

- "Nomine illegittime? Non poche, credo, e già ampiamente denunciate nell'assoluto silenzio dell'amministrazione comunale di Sant'Antimo di Aurelio Russo. Non ultima quella dell'attuale ragioniere capo del comune di Sant'Antimo rispetto la quale abbiamo già pronto un ricorso amministrativo". Lo ha affermato il consigliere comunale di Sant'Antimo (Na) Corrado Chiariello, coordinatore dei consiglieri di opposizione di centrodestra. "Tra sospette illegittimità e incongruità degli atti finanziari fin qui prodotti, probabili gravi danni erariali di cui abbiamo già ampiamente discusso e, soprattutto, sul continuo ricorso ad incarichi dirigenziali esterni - ha aggiunto Chiariello - crediamo che gli estremi per una battaglia anche amministrativa vi siano tutti". "Soprattutto dopo l'assordante e 'menefreghistico' silenzio dell'amministrazione ai nostri rilievi", ha concluso Chiariello. (Ren)