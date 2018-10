Napoli: a Tutosposi Simona Ventura premiata con il Working Woman Award

- "Amore e Napoli sono strettamente connessi, i napoletani sono passionali e ti sostengono in tutto e per tutto. Adoro questa città da molti punti di vista, dà tante emozioni ed è anche una città folle e per questo l'adoro". Così Simona Ventura, protagonista amatissima della seconda giornata di Tuttosposi, la festa della famiglia organizzata dall'Osservatorio Familiare Italiano alla Mostra d'Oltremare di Napoli. La spumeggiante conduttrice è stata letteralmente travolta dall'affetto dei fans a cui ha concesso foto e selfie; subito dopo, sul palco del Palasposa ha ricevuto il prestigioso Premio Working Woman Award, l'ambito riconoscimento che, giunto alla sua terza edizione, premia le donne meritevoli di apprezzamento per la loro attività professionale e per la loro condotta morale. Con lei sono state premiate anche l'idolo delle adolescenti Eleonora Gaggero, la giornalista Ansa Alessandra Magliaro, le cantanti e attrici Maggie e Bianca e la produttrice Carolina Terzi. Il Premio Working Woman Award tornerà in settimana e nel prossimo week-end, quando tante altre stelle della moda e dello spettacolo saliranno sul palco e tante sorprese animeranno le giornate dei visitatori. Il momento moda ha visto protagonisti due atelier: Pinella Passaro Sposa e Stella White. Pinella Passaro ha avuto come ospite d'onore Giovanni Ciacci, colonna portante del programma tv Detto- Fatto e ha regalato al pubblico una sfilata all'insegna della tradizione e dell'innovazione con tanti mood affrontati, dal più romantico al vintage, dal boho-chic al mediterraneo. Stella White ha presentato una collezione con linee morbide e sobrie per una sposa romantica e sognatrice, abiti sensuali a sirena per le spose più audaci e abiti dai colori più caldi rispetto al bianco. Molto apprezzati quelli con code rimovibili per le spose che sognano di mostrare il loro lato romantico ed anche il più sensuale.(Ren)