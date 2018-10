Migranti: Cirielli (FdI), interrogazione a Salvini su espulsione immigrati violenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un extracomunitario di origine africana ha aggredito ad Agropoli un addetto al volantinaggio. Al ministro dell'Interno Matteo Salvini, al quale presenterò un'interrogazione parlamentare, chiedo quando espellerà gli immigrati violenti? E gli extracomunitari che commettono reati? Ad oggi, gli episodi di violenza non sono diminuiti. E la sicurezza dei cittadini, come nel caso di Agropoli, è continuamente minacciata". Così, in una nota Edmondo Cirielli, questore della Camera dei Deputati e parlamentare salernitano di Fdi. (Ren)