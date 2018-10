Campania: Amato (Pd), Zes opportunità per nuovo polo tecnologico della Regione

- "L'istituzione delle Zone Economiche Speciali offrirà l'opportunità per misure mirate di politica economica, con programmi d'investimenti pubblico-privati in infrastrutture Smart City che avranno come obiettivo la realizzazione di un nuovo polo tecnologico della Regione Campania". Così la consigliera regionale della Campania del Pd Enza Amato che, insieme al governatore Vincenzo De Luca e all'assessore campano alle Attività Produttive Antonio Marchiello, parteciperà all'incontro promosso dal Consorzio 'Area Tech Bagnoli' dal titolo "Zes, Zone economiche speciali: un'opportunità per l'innovazione". "Il territorio Zes può diventare una Vesuvio Valley, attrattiva per le aziende dei settori industriali ad alto contenuto di conoscenza – ha spiegato la consigliera -. Con la strategia 'Ris3 Campania' la Regione ha definito la strategia per uno sviluppo fondato sull'integrazione del sistema dell'innovazione con quelli produttivo-economico e socio-istituzionale. Ci auguriamo che ciò accada, così da offrire nuovi sbocchi economici ed occupazionali ai nostri territori". Al convegno parteciperanno, tra gli altri Vito Grassi, presidente dell'Unione industriali di Napoli, Ennio Cascetta, professore ordinario Università Federico II di Napoli, Francesco Floro Flores, commissario straordinario per Bagnoli. (Ren)