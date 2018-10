Campania: M5s, presentate le scuole vincitrici del bando finanziato col taglio dei nostri stipendi (2)

- "Oggi – hanno dichiarato sul palco i consiglieri del gruppo regionale M5s - è uno di quei giorni in cui siamo particolarmente fieri di essere portavoce nelle istituzioni Uno di quei giorni in cui diventiamo l'emblema concreto di quanto la politica può fare bene al paese e ai cittadini se rinuncia ai suoi privilegi e li investe in bene comune e opportunità di crescita, restituendoli alla collettività. In tre anni e mezzo in Campania abbiamo restituito 570mila euro, 37 i milioni complessivamente restituiti a livello nazionale da parlamentari e consiglieri regionali, che diventano 90 se consideriamo la rinuncia ai cosiddetti rimborsi elettorali. Immaginiamo cosa si potrebbe fare se questa rinuncia volontaria divenisse legge in questo paese. Ed è questo uno dei principali obiettivi per cui continuiamo a batterci". "L'iniziativa Facciamo Scuola – hanno sottolineato gli esponenti del Gruppo M5s a margine dell'evento - ha coinvolto una decina di regioni in tutta Italia in cui siamo presenti come Movimento 5 Stelle, con una donazione complessiva alle scuole di oltre un milione di euro. Investire sulla scuola è fondamentale ovunque, ma lo è ancor più in Campania, dove abbiamo maglia nera per neet, giovani che non sono inseriti né in un percorso scolastico né in un percorso lavorativo, abbiamo la maglia nera per dispersione scolastica, con oltre il 18 per cento di giovani che abbandonano il percorso scolastico prima di portarlo a compimento. La nostra iniziativa è il primo passo di un percorso per costruire in Campania e in Italia una scuola di eccellenza". (Ren)