Enti locali: Moretta (Odcec Napoli), commercialisti strategici nei sistemi di controllo

- "I nuovi sistemi di controllo sono fondamentali per la crescita e la sopravvivenza di tanti enti che vivono oggi una condizione di gravissima difficoltà economica. Il ruolo del dottore commercialista è strategico perché, con l'ausilio dei dirigenti e degli amministratori dei vari enti, può risolvere problemi anche gravi, come quelli che negli anni scorsi hanno causato dissesti importanti. Un ruolo che è insieme quello di commercialista, di revisore e amministratore, una specializzazione particolare di cui non si può fare a meno". Lo ha detto Vincenzo Moretta, numero uno dei commercialisti napoletani presentando il forum "Il sistema di controllo negli enti locali", presso l'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli. Il senatore Vincenzo Presutto, componente della commissione Bilancio di Palazzo Madama e presidente della Commissione di studio Oiv dell'Odcec Napoli, ha evidenziato: "Nel controllo interno della Pubblica amministrazione è fondamentale la performance. Parliamo di organismi indipendenti di valutazione che sono molto importanti e vanno nella direzione di migliorare la risultanza delle attività a tutti i livelli dello Stato. Dunque una performance che deve essere ottimale laddove ci sono controlli sempre più stringenti vista la delicatezza del momento economico-finanziario dei Comuni italiani, in particolare del Sud". (segue) (Ren)