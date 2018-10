Salerno: FI, domani la presentazione dell'evento "Magna Graecia 2018" con i dirigenti del partito

- Domani, alle ore 10.30 presso la sede provinciale di Forza Italia in via Dei Principati a Salerno, si terrà la conferenza stampa di presentazione dell'evento Magna Graecia 2018 in programma lunedì 22 ottobre al Savoy Beach Hotel di Paestum e al quale prenderanno parte dirigenti nazionali, regionali e provinciali di Forza Italia. Il programma completo della convention sarà illustrato alla stampa dal coordinatore provinciale forzista e deputato Enzo Fasano insieme al parlamentare Gigi Casciello. (Ren)