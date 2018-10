Forza Italia: domani convention a Salerno con Gelmini, Bernini e Carfagna

- Più Sud, più Italia è il tema di Magna Graecia 2018, la convention organizzata dal coordinamento provinciale di Forza Italia Salerno e dal gruppo parlamentare alla Camera dei Deputati, in programma lunedì 22 ottobre al Savoy Beach Hotel di Capaccio Paestum a partire dalle ore 10. L'incontro vedrà la partecipazione di numerosi esponenti nazionali del partito forzista: dal vicepresidente della Camera dei Deputati, Mara Carfagna, alle capogruppo alla Camera e al Senato, Mariastella Gelmini e Anna Maria Bernini, passando ai parlamentari Maurizio Gasparri e Renato Brunetta. Quest'ultimo, a partire dalle ore 16, discuterà del tema "Non c'è futuro senza sviluppo, il Sud non merita elemosine" insieme al presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia. "Vogliamo che da questa giornata venga fuori una proposta autentica che si andrà a integrare con la proposta per il Sud che sarà lanciata alla convention regionale di Ischia", hanno spiegato questa mattina in conferenza stampa il coordinatore provinciale di Forza Italia, Vincenzo Fasano e il deputato Gigi Casciello. "L'incontro con il presidente di Confindustria sarà l'occasione per chiarire la nostra posizione sul reddito di cittadinanza e sulle politiche assistenzialiste emanate da questo Govern". Di Mezzogiorno, alle ore 12, parleranno anche quindici parlamentari provenienti da diverse regioni italiane che si confronteranno sul tema "Un altro Mezzogiorno è possibile". Infine il vicepresidente della Camera dei Deputati, Mara Carfagna discuterà, prima della conclusione, con i giovani amministratori locali e con i dirigenti di Forza Italia sul tema "Non c'è centrodestra senza Forza Italia, le nuove sfide che ci attendono". (Ren)