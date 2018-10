Sanità: Di Scala (Fi), da Regione e Asl speculazioni sulla salute delle donne

- "Il banner 'Lotta ai Tumori - Screening gratuito – Rivolgiti alla tua Asl' che appare in sovrimpressione durante i soliloqui del governatore De Luca su Lira Tv fa il paio con il panegirico che sullo stesso tema l'Asl Napoli 1 propone sul suo portale asserendo che le donne napoletane pensano solo ai fiori e cioccolatini ma non alla propria salute: due fastidiosi esempi di disinformazione e strumentalizzazione politica". Lo ha affermato la consigliera regionale campana di Forza Italia Maria Grazia Di Scala. "Quel banner, pagato coi soldi pubblici, – ha spiegato Di Scala – è fuorviante visto che la gratuità degli screening è condizionata da mille paletti, mentre le donne napoletane, se e quando trascurano la propria salute, lo fanno, oltre che per gli incredibili impegni di madri o tutrici cui sono chiamate, perché la sanità campana è e resta economicamente proibitiva, atteso il livello campano di disoccupazione femminile e salariale". "Da donna e da napoletana, ancorché impegnata nelle istituzioni campane, – ha concluso l'esponente di Forza Italia – voglio augurarmi un serio ravvedimento, maggiore serietà". (Ren)