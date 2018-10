Enti locali: domani a Napoli forum promosso dall'Ordine dei commercialisti sul nuovo sistema di controllo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Mario Michelino, consigliere delegato dell'Odcec di Napoli "si rende sempre più necessario il controllo sulle società partecipate dagli enti locali, il quale dovrà essere periodico e prevedere l'analisi degli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati, anche con riferimento ai possibili squilibri economico finanziari rilevati per il bilancio dell'ente locale. Ricordiamo che questi enti fanno parte del bilancio consolidato dell'ente e pertanto soggette al di regolarità amministrativa e contabile oltre i consueto che aspetti tipici del controllo di gestione e del controllo strategico. L'introduzione del controllo sulle società partecipate rappresenta uno degli elementi più innovativi della riforma del sistema dei controlli, quale momento indispensabile alla governance dell'ente locale". Oggi, dopo circa vent'anni, il tasso medio di conoscenza della materia pubblica è profondamente cresciuto e i professionisti, in molti casi, sono riusciti ad apportare all'ente locale un valore aggiunto, con proposte e rilievi che hanno migliorato il grado di efficienza, efficacia ed economicità della gestione dell'ente", ha evidenziato Fortuna Zinno, consigliere delegato dei commercialisti partenopei. "I professionisti hanno l'obbligo di impostare nuove metodologie di controllo che siano sempre più finalizzate ai settori strategici dell'Amministrazione. Al revisore, sia costituito in forma monocratica o collegiale - ha aggiunto la consigliera Zinno -, viene in primo luogo richiesto di collaborare con il Consiglio, esercitando la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria e attestando la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione. Le funzioni di collaborazione con il Consiglio Comunale non devono ovviamente sfociare in una attività di consulenza e soprattutto è necessario ribadire la netta separazione tra potere di controllo e potere di gestione. La netta separazione dei ruoli e delle responsabilità è infatti alla base delle rispettive funzioni dell'apparato tecnico, politico e di controllo". (segue) (Ren)