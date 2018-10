Sport: martedì a Napoli la presentazione dell'evento "Golf in piazza"

- Martedì 23 ottobre alle ore 15.30, presso il Palazzo della Regione Campania a Napoli, si terrà la conferenza stampa di presentazione dell’evento “Golf in piazza”, terza tappa stagionale della “Road to Rome 2022” in programma il 27 ottobre a Salerno e il 28 ottobre a Napoli. Interverranno Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, e Gian Paolo Montali, direttore generale del progetto Ryder Cup 2022. Nel corso della conferenza, moderata da Gianfranco Coppola, vicepresidente Ussi, il tema del golf come sport aperto a tutti sarà oggetto degli interventi di tre appassionati golfisti: Giuseppe Incocciati, ex attaccante del Napoli; Davide Devenuto, attore tra i protagonisti della soap opera televisiva “Un posto al sole”, ed Edoardo Biagi, golfista paralimpico. Per la Fondazione Melanoma Onlus, che affianca la Federazione italliana golf nel binomio sport e prevenzione, sarà presente il Corrado Caracò, responsabile della Struttura Semplice Dipartimentale Melanoma e membro del consiglio di amministrazione della Fondazione Melanoma. (segue) (Ren)