Sport: martedì a Napoli la presentazione dell'evento "Golf in piazza" (2)

- Il weekend campano dedicato al golf avrà inizio sabato 27 ottobre a Salerno, sul Lungomare Trieste, dove dalle ore 10 alle ore 15 tutti i cittadini potranno cimentarsi gratuitamente con ferri e palline sotto lo sguardo di tecnici qualificati. Nella stessa giornata, lo splendido scenario di Castel dell’Ovo a Napoli, alle ore 15, sarà la cornice di spettacolari tee shot dalla Terrazza dei Cannoni con la partecipazione di Giuseppe Incocciati e Davide Devenuto. Domenica 28 ottobre la festa del golf farà tappa nuovamente a Napoli. Dalle 9 alle 17 il Lungomare Caracciolo si trasformerà in un percorso di gioco gratuito per le famiglie e per tutti coloro che vorranno scoprire la magia di questo sport. Inoltre, grazie alla Fondazione Melanoma Onlus, diretta dal Prof. Paolo Ascierto, domenica si potranno effettuare check-up dermatologici gratuiti all’interno di un’area dedicata sul Lungomare Caracciolo. (Ren)