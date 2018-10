Napoli: Simona Ventura, Maria Pia Calzone e Maggie e Bianca tra le vincitrici del Working Woman Award 2018

- Simona Ventura, l’attrice Maria Pia Calzone, le giovanissime cantanti e attrici Maggie e Bianca e la ragazza d’oro della tv e della letteratura italiana contemporanea, Eleonora Gaggero sono tra le vincitrici del premio “Working Woman Award 2018” che sarà assegnato a Napoli nell’ambito della grande Festa della Famiglia, Tuttosposi, organizzata dall’Osservatorio Familiare Italiano, che si inaugurerà sabato 20 ottobre alle 18.30 alla Mostra d’Oltremare e proseguirà fino a domenica 28 . Con loro anche le giornaliste Manuela Moreno (Tg2-Rai), Alessandra Magliaro (Ansa), la produttrice Carolina Terzi (già premio David di Donatello 2018) e ancora altre signore della società italiana incluse le attrici Tosca D’Aquino, Rossella Brescia, Samuela Sardo e Roberta Lanfranchi, protagoniste della stagione teatrale con la commedia “Belle ripiene” prodotta dal Teatro Sistina di Roma. L’ambito riconoscimento annuale, giunto al terzo anno, premia le donne di ogni età meritevoli di apprezzamento per la loro attività professionale e per la loro condotta morale. Tra le vincitrici delle prime edizioni del premio, la leggendaria Etoile Carla Fracci (2016) insieme alla sovrintendente Rosanna Purchia, a sua volta destinataria di un riconoscimento per l’impegno profuso nel rilancio del San Carlo di Napoli. Con loro, le giornaliste Conchita Sannino (La Repubblica), Laura Valente (Corriere del Mezzogiorno), la produttrice Gabriella Buontempo, le attrici Ida Di Benedetto, le gemelline Angela e Marianna Fontana, Tosca d’Aquino, Nina Soldano e Claudia Ruffo, la cantante e attrice Maria Nazionale, la top-model Sophia Sergio (Miss Universo Italia 2016), la modelle e attrici Shalana Santana e Pasqualina Sanna e le conduttrici Tv e attrici Fatima Trotta Veronica e Maya. (Ren)