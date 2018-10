Mostre: il 27 ottobre l'inaugurazione de "Il visibile, l'invisibile e il mare" al Castello di Baia (Na)

- Sabato 27 ottobre sarà inaugurata la mostra "Il visibile, l'invisibile e il mare" all'interno della sala "Polveriera" del Museo archeologico dei Campi Flegrei-Castello di Baia. La mostra, con il patrocinio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, è promossa dal Parco archeologico dei Campi Flegrei.Undici statue ad accompagnare il protagonista indiscusso, Zeus in Trono: in esposizione capolavori inediti, provenienti dai fondali del Parco Archeologico dei Campi Flegrei, da Cuma, da Miseno e dai giardini e dagli ambienti di rappresentanza delle ricche domus, dalle ville del patrimonio archeologico di Baia, che ne testimoniano il lussuoso stile di vita. Nel percorso della mostra saranno presenti supporti multimediali per offrire al visitatore una possibilità in più per comprendere le caratteristiche dei Campi Flegrei: saranno proiettati filmati per raccontare il particolare fenomeno del bradisismo, che ha reso unici siti e monumenti, conservandoli in un suggestivo dualismo tra terra e mare. Prima dell'inaugurazione della mostra, il direttore del Parco, Paolo Giulierini, illustrerà l'attività dell'ente dalla nascita ad oggi. (segue) (Ren)