Pedofilia: arrestato il presunto mandante dell'omicidio della 'mamma coraggio' di Torre Annunziata (Na)

- I carabinieri del nucleo investigativo del Gruppo di Torre Annunziata (Na) hanno dato oggi esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della locale Procura, nei confronti di Francesco Tamarisco, cl. 73, in quanto ritenuto il mandante dell'omicidio di Matilde Sorrentino, avvento a Torre Annunziata nella serata del 26 marzo 2004, quando la donna, sull'uscio della propria abitazione, venne freddata da diversi colpi di pistola, all'età di 49 anni. Le indagini consentirono di individuare l'autore materiale dell'omicidio, il pregiudicato Alfredo Gallo, cl. 78, arrestato il 30 aprile 2004 dai carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata e successivamente condannato all'ergastolo in via definitiva. (segue) (Ren)