Pedofilia: arrestato il presunto mandante dell'omicidio della 'mamma coraggio' di Torre Annunziata (Na) (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'omicidio della donna - ha spiegato in una nota il procuratore di Torre Annunziata Alessandro Pennasilico - rappresentò, alla luce delle complessive emergenze investigative e probatorie, il tragico epilogo di una delle più gravi vicende criminali verificatesi sul territorio di Torre Annunziata, ovvero quella relativa al sistematico abuso e stupro di diversi bambini a opera di un'organizzazione di pedofili attiva nel così detto quartiere dei 'Poverelli'". I fatti furono documentati a seguito della denuncia di tre, i cui figli erano caduti nella rete dei pedofili. Tra queste "un ruolo di assoluta protagonista - ha ricordato Pennasilico - venne assunto da Matilde Sorrentino, per questo detta 'mamma coraggio'". Le sue dichiarazioni vennero acquisite sia nella fase delle indagini preliminari, sia nelle udienze celebratesi dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata, all'esito delle quali, con sentenza del 9 giugno 1999, vennero condannati a pene detentive 17 dei 19 imputati, tra cui Francesco Tamarisco, poi assolto in appello. (segue) (Ren)