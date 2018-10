Salerno: al via domani la nuova stagione del Teatro Genovesi con il concerto dei "Blue Champagne" (2)

- Domani scade anche il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al Festival Nazionale “Teatro XS” Città di Salerno, organizzato dalla Compagnia dell’Eclissi con il patrocinio dell’IIS Genovesi – Da Vinci. Dal 2009 il festival, che quest’anno taglia il traguardo dell’undicesima edizione, richiama a Salerno, e precisamente sul palco del Teatro Genovesi, le compagnie ed i gruppi teatrali che mettono in scena spettacoli con non più di cinque interpreti, con una scenografia pensata per un piccolo palcoscenico e con una durata non inferiore ai sessanta minuti. Sin dalla prima edizione la rassegna ha inteso affermare la forte identità di un fare artistico che nasce e vive sulle tavole teatrali di tutta Italia in formato “extra small”. La formula dell’XS ha reso il festival unico nel suo genere in Italia, tanto da essere diventato un riferimento nei circuiti di settore. In questi dieci anni d’attività la geografia delle presenze ha registrato compagnie provenienti da Formia, Verona, Imperia, Bolzano, Avellino, Ancona, Perugia, Matera, Torino, Lecco, Agrigento, Venezia, Mantova, Vico Equense, Forlì, Bari, Brescia, Augusta, Napoli, Marsala, Sciacca, Genova, Gravina di Puglia, Meano, giusto per citarne alcune. In dieci edizioni sono state circa cinquanta le realtà ospitate. Per questa edizione il festival si terrà da gennaio a maggio 2019 presso il Teatro Genovesi di Salerno. (Ren)