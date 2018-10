Napoli: al Teatro Augusteo dal 26 ottobre in scena "Belle ripiene"

- Al Teatro Augusteo di Napoli, venerdì 26 ottobre, il debutto dello spettacolo "Belle ripiene - Una gustosa commedia dimagrante" con protagoniste Rossella Brescia, Tosca D'Aquino, Roberta Lanfranchi e Samuela Sardo. La commedia di Giulia Ricciardi, scritta con Massimo Romeo Piparo che firma anche la regia, resterà in scena fino a domenica 4 novembre 2018. "Belle Ripiene" è uno spettacolo di prosa tutto al femminile, un esilarante spaccato di vita dove protagonisti del racconto sono il cibo e gli uomini: le donne amano mangiare, ma poi si costringono a infernali diete dimagranti, ci sarà un elemento in comune tra il loro rapporto col cibo e quello con gli uomini? Lo spettacolo è ambientato in una vera cucina, tra pentole e fornelli. Nei panni di Ada troviamo Tosca D'Aquino, Dada è Samuela Sardo, Ida è interpretata da Rossella Brescia e Leda da Roberta Lanfranchi. (segue) (Ren)