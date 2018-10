Campania: M5s, presentate le scuole vincitrici del bando finanziato col taglio dei nostri stipendi

- 162 scuole partecipanti, 27 i progetti vincitori a cui è stata destinata la somma di 268.276,44 euro ricavata dal taglio degli stipendi dei sette consiglieri regionali della Campania del Movimento 5 Stelle. Sono i numeri del successo di "Facciamo Scuola", il bando organizzato dal Gruppo M5s della Campania, illustrati questa mattina nel corso della conferenza-evento nei locali dell'Hart, in via Crispi a Napoli. Sul palco, con i consiglieri regionali Gennaro Saiello, Valeria Ciarambino, Tommaso Malerba, Michele Cammarano, Maria Muscarà, Vincenzo Viglione e Luigi Cirillo, sono saliti dirigenti scolastici, docenti e alunni che hanno illustrato le finalità dei progetti vincitori, votati dai cittadini sulla piattaforma Rousseau. A essere premiati, progetti per l'inclusione scolastica e contro il fenomeno del bullismo, per l'acquisto di nuovi pc, monitor e lim, per implementare le attrezzature sportive in dotazione agli istituti, per la ristrutturazione di palestre, per l'acquisto di strumenti musicali, per l'allestimento di laboratori teatrali e per l'abbattimento di barriere architettoniche. Con 162 progetti presentati, la Campania è prima in Italia per numero di istituti che hanno preso parte al bando. (segue) (Ren)