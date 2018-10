Napoli: approvato progetto su benessere bambini in strutture

- La Giunta Comunale su proposta dell'assessore all'Istruzione Annamaria Palmieri ha approvato il progetto definitivo/esecutivo di "miglioramento delle condizioni di qualità dello spazio e del benessere delle strutture riservate ai bambini compresi nella fascia di età 0-6", che impegna un milione di euro per le scuole d'infanzia e i nidi della città per interventi di riqualificazione estetica e funzionale: i fondi fanno parte del riparto Miur sullo 0-6 e vengono impegnati per introdurre elementi infrastrutturali di messa in sicurezza, rigenerare, adeguare e ammodernare gli spazi interni ed esterni. "Il riparto Miur del 2017 ha penalizzato molto il sud, ma noi stiamo lavorando per investire i fondi, per quanto esigui, sulla qualità degli spazi e degli ambienti di apprendimento dei circoli comunali" dichiara l'assessore Annamaria Palmieri. "A questa azione si è accompagnato infatti un ulteriore investimento di 400.000 euro con il quale il servizio educativo sta per affidare a consorzi , in co-progettazione con i docenti e gli educatori del Comune di Napoli, la realizzazione di azioni innovative, laboratori, atelier che potenzino il curricolo e rendano il lavoro dei nostri insegnanti più sereno e attrattivo per i nostri piccoli utenti. Entrambi gli interventi dimostrano quanto teniamo alle nostre scuole, al loro progetto e alla loro sicurezza" conclude l'Assessore.(Ren)