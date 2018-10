Ischia: De Siano (FI), in dl solo norme di buon senso e nessun condono

- "Nel decreto Ischia non ci sono condoni, men che meno tombali, c'è solo la volontà di dare la possibilità a chi ha perso tutto di ricostruire ciò che il terremoto ha distrutto. Questo nei soli comuni di Casamicciola, Lacco Ameno e Forio e laddove le condizioni relative ai contesti di microzonizzazione lo consentano". Lo ha affermato il coordinatore regionale campano di Forza Italia Domenico De Siano per il quale "parliamo di norme che prima di essere commentate andrebbero lette con attenzione, norme di giustizia e buon senso che siamo comunque pronti a discutere ma, ovviamente, senza pregiudizi e pregiudiziali nei confronti di cittadini che non sono di serie B e che chiedono solamente il rispetto di un diritto altrove riconosciuto,garantito e sostenuto". (Ren)