Sanità: Ficco (Saues), risoluzione commissione campana non risolve carenza medici 118. Sarà caos

- "Forte disappunto" per la risoluzione approvata dalla quinta commissione permanente Sanità del Consiglio regionale della Campania sui criteri proposti per la copertura dei posti carenti del servizio 118 è stata espressa oggi, in una lettera inviata al ministro della Salute Giulia Grillo, al governatore campano Vincenzo De Luca e ai componenti stessi dell'organismo consiliare, dal presidente nazionale del Saues, il sindacato dei medici di emergenza Urgenza 118, Paolo Ficco. "Le soluzioni indicate – ha spiegato Ficco – sono inadeguate e dannose per il servizio e per gli stessi medici. Si sostiene di voler coprire subito i posti carenti e di voler eliminare il precariato, ma anziché guardare ai Co.co.co. per giovani laureati formati, che potrebbero in futuro essere stabilizzati, si opta per i medici convenzionati da formare con specifici corsi e da assumere con specifici bandi e che resteranno comunque precari. Percorso che richiede almeno un anno di tempo. E nel frattempo, mentre tantissimi medici del 118 vanno in pensione o si trasferiscono giustamente in altri servizi meno gravosi, che facciamo?". (segue) (Ren)