Sanità: Ficco (Saues), risoluzione commissione campana non risolve carenza medici 118. Sarà caos (2)

- "Ma in commissione - ha proseguito Ficco - hanno compreso per esempio che ricorrendo a quella tipologia di medici, nell'ambito della stessa Azienda e Postazione opererebbero medici convenzionati e dipendenti i cui compiti sono regolamentati da contratto di lavoro differenti su temi come la reperibilità, gli Ordini di servizio, gli incarichi di subordinazione, e tant'altro?". "Per quanto ci riguarda sarà caos totale, per quanto ci riguarda questa risoluzione va riveduta e corretta", ha concluso (Ren)