Frosinone: Manzella, Novamont di Patrica esempio industria sostenibile e innovativa

- “Sono stato oggi a Patrica per il completamento dello stabilimento della Novamont, una realtà della chimica verde di livello mondiale, che parla di bioeconomia e di un nuovo modello di sviluppo sostenibile. Un’esperienza che ha tutti gli elementi per rappresentare il prototipo dell’investimento industriale del futuro: riutilizzo di sito dismesso, rispetto del territorio, circolarità, ricerca, innovazione". Così, riferisce una nota, Gian Paolo Manzella, assessore regionale allo Sviluppo Economico, a margine della sua visita, oggi, allo stabilimento Novamont di Patrica (FR)."Quella della Green Economy è una delle grandi partite del nostro futuro, forse la più importante. Come Regione - prosegue Manzella - possiamo essere protagonisti. Sul nostro territorio, ci sono grandi centri di ricerca come l’Enea, il Crea, il Cnr e dipartimenti universitari all’avanguardia; hanno sede qui grandi attori dell'economia come Eni, Terna ed Enel che sul tema della sostenibilità stanno già lavorando. Ci sono tutti gli ingredienti per raggiungere risultati importanti e noi come Regione Lazio dobbiamo continuare il lavoro che stiamo facendo con industria e centri di ricerca – come ad esempio con il bando ‘Circular Economy ed Energia’ che ha visto 20 progetti aggiudicarsi risorse europee per 8,3 milioni di euro – ed essere sempre più ‘federatori’ di questi mondi attorno a grandi progetti. In questo senso il completamento di Novamont è un segnale di grande importanza e sono certo stimolerà altre iniziative di qualità e livello internazionale”.(Rer)