Sanità: Lamberti (Federlab), performance Campania migliorate? Cittadini non se ne sono accorti (2)

- "Allo stesso tempo - ha proseguito Lamberti - è tutta da verificare l’affermazione che il settore privato abbia sforato i tetti di spesa per 128 milioni. Questo prima di tutto perché, ancora una volta, è l’errata programmazione a determinare gli sforamenti, proprio perché il fabbisogno di prestazioni, che non può trasformarsi in denegata assistenza, è fermo ai dati epidemiologici del 2001 (!!), nell’indifferenza degli organi amministrativi e legislativi della Regione". "In particolare - ha conclusoil presidente di Federlab Italia - mentre per la riabilitazione e l’ospedalità privata i tetti di spesa riguardano individualmente ogni singola struttura, per la specialistica ambulatoriale il tetto riguarda l’intera branca (laboratoristica, radiologia, cardiologia etc) e lo sforamento è impossibile per contratto, poiché le prestazioni rese oltre il budget non vengono pagate, neanche in parte minima". (Ren)