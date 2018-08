Maltempo: Coldiretti Campania, agosto pazzo. Danni alle colture agricole (2)

- “Purtroppo siamo costretti ogni anno a fare i conti con l’impazzimento del clima – ha sottolineato Gennarino Masiello, presidente di Coldiretti Campania – che alterna periodi fortemente siccitosi, come lo scorso anno, a concentrazioni di precipitazioni in periodi in cui le colture hanno bisogno di sole. Il paradosso è che le forti piogge di questi giorni scivolano via e lasciano solo danni, mentre dovremmo essere in grado di trattenere l’acqua per utilizzarla quando manca. La nostra organizzazione, oltre a spingere facilitazioni nelle assicurazioni, è da tempo in prima linea per rafforzare la resilienza delle imprese agricole. Ben venga la proposta di riordino dei Consorzi di Bonifica, purché vada nella direzione degli investimenti in infrastrutture e tecnologia in grado di reagire ai mutamenti climatici. Stesso discorso vale per i fondi europei, nella cui programmazione deve trovare sempre più spazio il rafforzamento della capacità di reagire agli effetti del climate change”. (Ren)