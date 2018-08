Sanità: Lamberti (Federlab), performance Campania migliorate? Cittadini non se ne sono accorti

- "Siamo sollevati nell’apprendere che, nel complesso, la sanità campana vede le proprie performance migliorare, seppur di poco. I cittadini-pazienti, che in tutte le Asl non possono più usufruire delle prestazioni sanitarie per il precoce esaurimento di un budget ignoto (e ufficialmente bocciato), non se ne sono accorti. Qualcuno li avverta per favore". Così, in una nota, Gennaro Lamberti, presidente di Federlab Italia, l'associazione maggiormente rappresentativa dei laboratori di analisi cliniche accreditati e dei centri poliambulatori privati, con oltre 2.000 strutture associate presenti su tutto il territorio nazionale, in merito alle notizie sugli esiti della riunione del 18 luglio scorso del tavolo interministeriale chiamato a vigilare sul piano di rientro della spesa sanitaria in Campania. Il presidente di Federlab ha espresso"totale condivisione sui principi che devono presiedere alla programmazione sanitaria e, di contro, sbigottimento per l’affermazione del costante sforamento dei budget degli erogatori privati". "Soddisfazione - ha spiegato il presidente di Federlab - perché viene riconosciuta la correttezza, peraltro difficilmente contestabile, di quanto da anni è stato asserito fino alla nausea: si parte dal fabbisogno di prestazioni sanitarie della popolazione e non dai fondi a disposizione o dalle capacità di erogazione delle strutture". (segue) (Ren)